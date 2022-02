Rampe di raccordo: quali sono le migliori applicazioni?

Le rampe di raccordo industriali sono comunemente utilizzate in vari settori per caricare e scaricare rapidamente e comodamente i prodotti da veicoli di trasporto come camion e treni.

Questa soluzione per la logistica, un tempo considerata accessoria da molte aziende, negli anni si è mostrata sempre più importante per migliorare sicurezza ed efficienza dei magazzini, diventando a tutti gli effetti un elemento centrale nelle operazioni di stoccaggio di molte merci.

Un vantaggio indiscutibile di queste soluzioni, inoltre, è rappresentato dalla grande varietà di applicazioni cui si prestano.

Sebbene infatti l'applicazione effettiva per una rampa di carico rimanga la stessa indipendentemente da dove viene utilizzata, esistono diversi settori industriali in cui la rampa di carico viene particolarmente utilizzata in virtù dei grandi vantaggi che offre.

Magazzini industriali

Uno degli usi più comuni delle rampe di carico è nei magazzini e nelle strutture di stoccaggio. I magazzini spediscono e ricevono costantemente un notevole inventario, e non tutte le strutture di stoccaggio sono dotate di baie di carico. Una rampa di carico può quindi semplificare notevolmente lo scarico di un camion pieno di merce nuova, poiché consentirà a uomini e mezzi di entrare agevolmente e in totale sicurezza all’interno del camion.

Impianti di produzione

Le rampe di raccordo vengono inoltre utilizzate con grande profitto anche da molti produttori di particolari tipologie di prodotto (settore automotive, alimentari, articoli pesanti) che trovano particolarmente rapido, sicuro ed efficiente l’utilizzo delle rampe di raccordo per spostare il prodotto sui veicoli di consegna dalla linea di produzione.

Cantieri navali



Le rampe da raccordo, grazie alla loro robustezza e resistenza agli agenti atmosferici, vengono spesso usate anche in ambienti esterni come i cantieri navali.

In questi cantieri infatti la presenza di articoli particolarmente pesanti e ingombranti rende davvero complicate le operazioni di stoccaggio delle merci, e senza un adeguato supporto per azzerare i dislivelli le operazioni di carico e scarico risulterebbero particolarmente pericolose.

Grazie alle rampe da raccordo, tuttavia, queste problematiche vengono agevolmente superate, permettendo alla logistica di raggiungere un livello superiore in termini di qualità del lavoro.

Stabilimenti ferroviari

Alcune rampe da raccordo sono infine realizzate per l’applicazione in contesti ferroviari, dove i treni merci necessitano di soluzioni per il passaggio di numerose merci particolarmente pesanti, ingombranti e difficili da trasportare.

In questo contesto una soluzione pratica e sicura come la rampa da raccordo risulta particolarmente premiante, permettendo di svolgere ancora una volta le operazioni in totale sicurezza e di scaricare più vagoni alla volta.

Rampe da raccordo per l’industria di alta qualità

Armo Spa è leader dal 1972 nella produzione di pattaforme da sollevamento e rampe da raccordo per l’industria.

La rampa da raccordo di Armo infatti risulta un elemento indispensabile per aumentare l’efficienza del magazzino. Grazie a una struttura in acciaio e alluminio, la soluzione Armo è caratterizzata da robustezza e leggerezza, garantendo alti livelli di sicurezza e una lunga durata nel tempo.

L’azienda, inoltre, è in grado di produrre rampe da raccordo su misura per soddisfare le richieste di ogni tipo di industria e settore.