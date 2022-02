Election Day per referendum e amministrative: la battaglia della Lega arriva in Sala Rossa

Dopo il via libera della Corte costituzionale ai cinque referendum sulla giustizia, i partiti che li hanno sostenuti (in primis Lega e Fi) hanno iniziato a chiedere che le consultazioni (da tenersi tra il 15 aprile e il 15 giugno) vengano accorpate alle Amministrative di primavera.

Un appello che approda anche sui banchi della Sala Rossa, dove la capogruppo del Carroccio Elena Maccanti ha presentato un ordine del giorno per impegnare il sindaco Stefano Lo Russo ad attivarsi con il Governo per svolgere nello stesso giorno le votazioni. “In questo momento - spiega Maccanti - sarebbe folle buttare al vento 200 milioni di euro e crediamo che anche il Comune di Torino debba far sentire la sua voce e chiedere al ministro Lamorgese un’unica data di election day, che consentirebbe di risparmiare denaro pubblico ed eviterebbe di chiudere le scuole".