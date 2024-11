Rimorchio in fiamme sull'autostrada A5 Torino-Aosta, poco dopo San Giorgio, in direzione del capoluogo valdostano.

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Il conducente è infatti riuscito a sganciare per tempo la motrice in fiamme.

L'autostrada è stata chiusa dalla polizia stradale e al momento è chiusa al traffico, con uscita obbligatoria a San Giorgio. Sul posto i vigili del fuoco.