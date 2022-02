L'attacco all'Ucraina costa alla Russia l'esclusione dall'Eurovision Song Contest di Torino [VIDEO]

Prime conseguenze anche in campo artistico e musicale per l'attacco di Putin all'Ucraina. La Russia è stata bandita dal partecipare all'Eurovision Song Contest, la competizione canora a livello europeo, che si terrà a maggio al Pala Alpitour di Torino.

Lo ha comunicato lo European Broadcasting Union (EBU) che produce l'evento. In mattinata era arrivata la richiesta di esclusione della Russia dalla manifestazione da parte della tv Suspilne UABC dell'Ucraina. Richiesta che inizialmente sembrava essere stata respinta, poi nel pomeriggio è arrivato l'annuncio del no a Mosca.

Il sindaco, Stefano Lo Russo, ha commentato: “L’esclusione della Russia dall’Eurovision è una scelta che ci addolora, ma é segnale che andava dato e bene abbiamo fatto a farlo, questo è il tempo delle decisioni e delle mobilitazioni”.

Intanto anche il Museo Nazionale del Cinema ha deciso di annullare la retrospettiva dedicata al regista, produttore e sceneggiatore russo Karen Georgievich Shakhnazarov, in programma al Massimo da oggi e fino al 27 febbraio, per solidarietà al popolo ucraino.