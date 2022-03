Gioco illegale, la Polizia Locale all'attacco

In tutta Italia sono partite azioni di contrasto e verifica del gioco illegale. Un impegno che è auspicabile anche nella nostra città.

In tutta Italia i fari delle Forze dell’Ordine e l’impegno delle società di gambling sono rivolti al gioco sicuro, legale e responsabile, alla lotta a quello illegale, al supporto dei giocatori problematici. Una linea di condotta costante, in tutto lo stivale, che da Torino va a Palermo, da Milano va a Bari.

Lo dimostra ad esempio l’attività di vigilanza svolta dalla Polizia di Roma Capitale rivolta agli apparecchi da gioco VLT, acronimo che sta per Video Lottery Terminal. Oltre un anno di azioni e di monitoraggi, resi possibili grazie a un nuovo applicativo “Smart” realizzato dalla Sogei , uno strumento che consente di verificare e sanzionare i gestori delle sale da gioco. Come? Basta connettersi per verificare gli orari previsti nelle apposite ordinanze del sindaco e vedere se effettivamente vengono rispettati. Le fasce orarie consentite nella capitale sono quelle che vanno dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23, che possono essere quindi scandagliate anche da remoto. E i risultati di questo monitoraggio sono tutt’altro che positivi : 200 attività sulle 237 coinvolte, per una percentuale pari all’84,5% non rispettano i paletti orari. E per loro sono già scattate le prime sanzioni (economiche innanzitutto, ma anche penali con sospensione della licenza).

Ma il lavoro di controllo e di verifica sulle slot vlt online e terrestri avviene anche in un’altra grande città come Bologna. Qui la Polizia Locale nel 2019 ha comminato oltre 350 sanzioni, per un totale di 60 mila euro. Nel 2020 invece si è arrivati a superare la quota delle 540 sanzioni e un tetto di 90 mila euro di penali. Numeri resi noti da Luisa Guidone , Assessora alla Legalità del comune bolognese che sottolinea anche 41 chiusure fra sale e corner come effetto della legge regionale.