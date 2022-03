Stalker si presenta sotto casa della ex, minacciandola: fermato per atti persecutori

Si è trovata l'ex compagno alle spalle all'improvviso, proprio mentre stava aprendo il portone di casa. Spaventata, la donna ha chiamato la polizia, che è prontamente intervenuta.

L'episodio è avvenuto la scorsa settimana nel quartiere Santa Rita. L'uomo avrebbe chiesto con insistenza alla donna di avere un colloquio, minacciandola. Lei infatti si era rifiutata visti i precedenti vessatori e violenti dell'ex. Già in passato l'uomo si era infatti reso protagonista di fatti analoghi. Una volta, per esempio, si sarebbe presentato sul posto di lavoro della donna, portandola a nascondersi per non farsi trovare.

Alla luce dei fatti, e del racconto della donna, l'uomo, 45 anni, è stato arrestato per atti persecutori, arresto poi convalidato e a seguito del quale l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Le responsabilità dovranno essere accertate all'esito del processo.