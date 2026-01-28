Barriera, colpisce con un coltello un ragazzo per un debito di droga: 24enne arrestato

Marocchino 24enne in carcere con l'accusa di aver commesso una rapina a Barriera di Milano, lo scorso novembre. La vittima, avendo un debito di droga con un soggetto di cui sapeva riferire solo lo pseudonimo, nel corso della nottata dal 28 novembre scorso si incontrava con il suo creditore in via Scarlatti.

Aggressione con coltello

L'extracomunitario, dopo una breve discussione in cui ha scoperto che l'altro non aveva i soldi per pagarlo, lo ha aggredito. Dapprima gli ha strappato dal collo una collana d’oro e, successivamente, lo ho aggredito con un coltello, procurandogli delle ferite. Il 24enne si è poi dato alla fuga. Il ferito è stato soccorso da un passante e trasportato in codice rosso presso un ospedale cittadino.

Le immagini delle telecamere

A seguito di indagine, la Squadra Mobile ha identificato il rapinatore, grazie soprattutto alle telecamere collocate vicino al luogo ove avveniva l’aggressione, supportate anche dalla dalla conoscenza dei pregiudicati presenti in Barriera di Milano. Gli agenti hanno notificato il provvedimeno al marocchino in carcere, ove l’indagato si trovava già detenuto per altri motivi.