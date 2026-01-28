Da Pino a Rivoli a Bardonecchia, neve sul Torinese: disagi per chi scende dalla collina

Come annunciato dalle previsioni meteo, questa mattina una parte del Torinese si è svegliata sotto la neve. Durante la notte i fiocchi hanno iniziato a cadere - soprattutto nei paesi e frazioni della collina (Chieri, Pecetto, Pino, Superga), prima cintura (Rivoli) e pianura (tra Poirino e Carmagnola)- formando un leggero manto bianco su tetti, alberi e strade.

Disagi per chi scende della collina

Nel capoluogo piemontese la precipitazione, complice le temperature più alte, è mista con pioggia.

E con la neve, si registra qualche disagio al traffico: al momento, come segnala la pagina facebook del meteorologo Andrea Vuolo, ci sono rallentamenti importanti alle macchine che scendono a Torino da Pino e viceversa complice la nevicata più intensa. "In strada val San Martino Superiore - racconta un residente - al momento non sono passati gli spazzaneve: le auto slittano sull'asfalto".

In strada Traforo del Pino una pianta è caduta, bloccando la carreggiata: sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e la Polizia Locale.

Firrao (Torino Bellissima) all'attacco

A salire sulle barricate il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao: "Bastano pochi fiocchi, ampiamente annunciati, per mandare in tilt la collina. Strade bloccate, traffico in difficoltà e rischi per la sicurezza dei cittadini". "Una situazione inaccettabile - aggiunge l'esponente del centrodestra - per un evento annunciato da giorni. Il piano Neve dove era? La sicurezza non può essere lasciata all'improvvisazione".