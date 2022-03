"La mia fantastica vita da cane": nuovo appuntamento a Torino con il cinema in famiglia

Nuovo appuntamento per “Cinema in famiglia” con La mia fantastica vita da cane.



Per Cinema in famiglia il Museo porta a Torino un titolo inedito del catalogo Wanted. Domenica 6, 20 e 27 marzo alle ore 16.00 è dunque la volta di La mia fantastica vita da cane, il film che ha fatto conoscere in tutto il mondo il talento della regista rumena Anca Damian, il cui ultimo film è stato appena presentato in concorso al Festival di Rotterdam.