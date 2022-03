Torino aderisce alla campagna europea “Cities stand with Ukraine”

E’ la proposta del sindaco Dario Nardella in qualità di presidente di Eurocities, lanciata oggi a Marsiglia durante il summit europeo delle regioni e delle città organizzato dal Comitato delle regioni, subito accolto dal Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo .

Torino aderisce alla manifestazione europea a favore dell’Ucraina il 12 marzo , un momento comune delle città, un grande abbraccio delle comunità per chiedere di far cessare le armi e interrompere le sofferenze inflitte al popolo ucraino.

“Le immagini dall’Ucraina preoccupano e sconvolgono le coscienze di tutti – afferma Lo Russo - la mobilitazione delle città europee è un nuovo disperato appello per il cessate il fuoco. La diplomazia deve riprendere il dialogo e le città proseguiranno a mobilitarsi e a far sentire la propria voce di pace e solidarietà. Attraverso il network Eurocities, costruiamo ponti e confronti, continueremo ancora più ora, è tempo del dialogo”.

Hanno già aderito Milano, Roma, Bologna, Napoli, Braga, Marsiglia, Nizza e Rotterdam. Lo slogan è ‘Cities stand with Ukraine’.

“Dovremo – conclude Lo Russo – mobilitarci come comunità locali, compiendo ogni sforzo per tenere saldi i valori della Europa in cui crediamo”.