La Reale Mutua non si ferma: anche senza Davis batte Mantova con i rientri di Alibegovic e Landi

Priva del loro play titolare, la squadra di coach Casalone fa il break nel primo tempo e chiude 85-80

Ancora un successo per la Reale Mutua, questa volta contro Mantova (Immagini di Piergiorgio Mariconti)

Senza Trey Davis - out dopo il primo minuto per un infortunio alla caviglia - e con Alibegovic e Landi reduci da una settimana di allenamenti “ridotta”, la Reale Mutua Basket Torino si impone su Mantova per 85-80, al termine di una gara condotta con carattere e autorevolezza.



Nonostante l’infortunio al play texano i gialloblù partono forte: tre bombe in fila di Scott, De Vico e Alibegovic aprono il primo quarto e proiettano subito la squadra di coach Casalone in avanti (9-0). Mantova interrompe il digiuno dopo 3’ e si iscrive a referto con Stojanovic che, insieme a Laganà, si mette all’inseguimento dei padroni di casa, accorciando sul -6 (15-9) a metà della prima decina. È ancora Torino a fare la voce grossa, però, e con i canestri di Alibegovic, Landi e Toscano il primo quarto si chiude sul 23-17. Nella seconda frazione la Reale Mutua continua a volare, Mantova non riesce a trovare soluzioni offensive efficaci e alla sirena dell’intervallo lungo scivola sul -16 (48-32).



Nella ripresa Mantova entra con un altro piglio e si vede subito: è la coppia Stojanovic-Laganà a trascinare i biancorossi, portandoli a ridosso di Alibegovic a compagni (57-49). Sul momento migliore di Mantova, Aristide Landi tira fuori dal cilindro due triple consecutive che danno respiro ai gialloblù, con la terza frazione che si chiude poi sul 63-57. Nell’ultimo quarto Mantova continua a spingere e a 5’ dalla fine trova il pari (70-70), con l’ultima metà del quarto quarto di gioco che si trasforma in un supplementare decisivo. I lombardi, lanciati dal pari, provano a fare il colpo grosso toccando il +4 con Stojanovic (73-77), ma Torino non ci sta e ribalta prontamente il risultato con due bombe di capitan Alibegovic (81-80). A chiudere la partita definitivamente ci pensano Landi e Scott che - con il ghiaccio nelle vene - fanno entrambi 2/2 dalla lunetta. Finale 85-80.





Reale Mutua Basket Torino-Staff Mantova 85-80 (23-17, 25-15; 15-25, 22-23)

Torino: Oboe, Landi 22, Alibegovic 11, De Vico 17, Sott 19, Davis, Pagani 4, Toscano 12, Piratin NE, Corino NE. All. Casalone

Mantova: Laganà 13, Basso, Mastellari 6, Iannuzzi 10, Maspero 8, Thompson NE, Spizzichini 2, Stojanovic 27, Cortese 14, Lo NE. All. Valli

redazione

