L'Istituto Zooprofilattico assume, 49 nuovi ricercatori entro il 2024: pubblicati i primi bandi

L'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta assume, tramite concorso, 49 ricercatori tra il 2022 ed il 2024. L'ente sanitario di via Bologna a Torino, nei prossimi due anni, inserirà in organico veterinari, biologici, chimici, laureati in Scienze Naturali e Forestali: il contratto previsto è di cinque anni, rinnovabile per altri.

Venerdì pubblicati i primi bandi

Venerdì sono stati pubblicati i primi bandi per la ricerca di otto figure. Nel dettaglio si cercano: un laureato in Scienze Naturali/Forestali/Agrarie, due chimici, due biologi e tre veterinari. Attualmente al Zooprofilattico sono presenti 392 dipendenti: con i nuovi ingressi si stima un aumento di oltre il 10% del personale.

Ogni anno effettuati oltre 1 milione e 250 mila esami

La struttura segue 127 progetti di ricerca già avviati: ogni anno vengono effettuati 1.250.000 esami, dei quali il 75% per enti pubblici.