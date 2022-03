Concorsi, il Comune riattiva quello per impiegati amministrativi: a fine marzo le prove preselettive del 2019

Il 29, 30 e 31 marzo, al Palasport Gianni Asti del Parco Ruffini, si svolgeranno le prove selettive pubbliche per la copertura di 100 posti nel profilo di istruttore amministrativo (categoria C 1 - numero concorso s.p. 03/19 il cui termine per l'iscrizione era prevista al 28 ottobre 2019). A causa dell’emergenza pandemica erano state sospese le prove selettive.

La vicesindaca Michela Favaro, titolare della delega al Personale, sottolinea quanto "importante sia per l’Amministrazione comunale, soprattutto alla luce delle carenze di organico in diversi settori dell’ente come i servizi anagrafici e quelli tributari, riprendere e dare corso alla selezione per personale amministrativo sospesa nel 2020, a causa dell’adozione delle necessarie misure per il contenimento del contagio da Covid 19”.