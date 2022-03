A Dubai, il Giardino di Legno con i suoi artigianali mobili di lusso da esterno

“Il Giardino di Legno” è un marchio dell’azienda Silat creato nel 2002 ed è tra le aziende torinesi che hanno partecipato agli incontri b2b la settimana scorsa a Dubai da Ceipiemonte durante la Piemonte Week.

“In passato abbiamo già fatto progetti con alcuni studi di architettura locali, ma questa è stata un’opportunità utile” spiega Erica Girotto “Dal 2002 realizziamo prodotti seguendo tutte la fasi, dal taglio alla rifinitura, li realizziamo su misura anche su singolo pezzo, il tutto principalmente per esterno”.

Mobili di lusso per studi di design, per spazi residenziali che commerciali e che interessano soprattutto l’estero e clienti come quelli degli Emirati Arabi. Tante le richieste più inusuali che sono capitate all’azienda. “Una volta ci hanno chiesto di realizzare un pezzo per un divano a forma di leone”.

Una decina gli impiegati che hanno sviluppato i progetti dell’azienda, che in origine si occupava solo di legname. L’attività è andata in crescendo nonostante la pandemia. “Il covid ha aumentato le difficoltà più che altro nella logistica e nel reperimento di materie prime e nella consegna dei trasporti, ma per il resto stiamo andando bene”.