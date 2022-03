Torino punta sui giovani: al via la 4a edizione di Smart Future Academy

Fa tappa venerdì 11 marzo a Torino «Smart Future Academy» , iniziativa di orientamento dedicata agli studenti delle superiori. L’evento si terrà online per tutta la mattinata e ad aprire i lavori sarà il presidente della Camera di commercio di Torino Dario Gallina e la presidente di Smart Future Academy Lilli Franceschetti .

Sul palco virtuale si alterneranno 9 figure di rilievo del territorio, come imprenditori e professionisti che racconteranno ai ragazzi le proprie esperienze personali e lavorative.

“ Siamo alla quarta edizione di questo progetto di grande successo tra i ragazzi e come ente camerale rinnoviamo il nostro supporto, convinti dell’efficacia della formula proposta: un momento di ispirazione e di incoraggiamento dedicato ai ragazzi, per portarli ad esplorare concrete opportunità professionali, anche grazie al racconto delle esperienze di importanti testimonial provenienti dal mondo dell’imprenditoria, dello sport, della cultura, della scienza e dell’arte ", spiega Dario Gallina , Presidente della Camera di commercio di Torino .

Ciò che lo differenzia dagli altri eventi di orientamento è la sua veste informale, che fa breccia nei giovani. I tempi degli interventi sono pensati in base al feedback dei ragazzi, con 8 minuti di speech alternati ad altrettanti minuti dedicati alle domande, che arrivano direttamente via Instagram dai ragazzi.

Smart Future Academy è un progetto aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori e completamente gratuito, sia per le scuole che per le famiglie e valido ai fini PCTO.

La Camera di commercio di Torino si è fatta parte attiva del progetto Smart Future Academy, valorizzandolo con le proprie competenze in materia di orientamento al lavoro, nella prospettiva di promuovere concrete opportunità di inserimento nell'attuale realtà produttiva e di crescita professionale per gli studenti degli istituti superiori.

L'evento ha l'obiettivo di aiutare i giovani a comprendere cosa vogliono fare da “grandi”, attraverso il contatto con straordinari personaggi dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte. Gli speaker porteranno sul palco virtuale la loro storia, i loro errori e i loro consigli, mostrando ai ragazzi come sia possibile raggiungere il successo.

Smart Future Academy Torino Online è realizzato in attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto con Unioncamere, in collaborazione e con il contributo della Camera di commercio di Torino, le principali associazioni datoriali nazionali e territoriali ed in coordinamento con gli uffici scolastici regionali e territoriali.