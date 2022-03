Pdl sulle espropriazioni, sì condizionato del Cal

Parere favorevole ma condizionato da parte del Consiglio delle Autonomie locali alla proposta di legge in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui è primo firmatario il consigliere Valter Marin (Lega).

Durante la seduta del Cal, presieduta dal presidente Davide Crovella, Marin ha spiegato che la proposta intende rispondere alla necessità di riordinare la normativa regionale alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, anche con l’obiettivo di semplificare e ridurre i costi degli espropri per l’amministrazione pubblica.

Bruna Sibille, riassumendo le osservazioni giunte al Cal da Comune e Città metropolitana di Torino, Provincia di Cuneo, Anci, Anpci e Ali ha messo in evidenza “l’apprezzamento di massima per un provvedimento che mira a semplificare le procedure, a ridurre tempi e costi per le espropriazioni”.