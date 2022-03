Grugliasco non ha il mare, ma forma i bagnini: dal 12 marzo il corso alla piscina Rari Nantes

Grugliasco non ha il mare, ma è in partenza il nuovo corso per diventare assistente bagnanti per piscine, acque interne e mare.



A proporlo la Federazione italiana nuoto (FIN) presso la piscina “Fulvio Albanese”, gestita dalla Rari Nantes in corso Torino 82. La riunione informativa si terrà sabato 12 marzo alle 15 con la prova di ammissione il 19 marzo alle 14. Il corso è riservato ad allievi di età compresa tra i 16 e i 65 anni.