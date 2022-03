La Pasqua è più dolce con le colombe “Battistero”, sempre buone e genuine

La tradizione artigianale e gli ingredienti di altissima qualità caratterizzano i prodotti de Il Vecchio Forno, che nascono nel cuore verde delle colline vicentine. La passione per la pasticceria è una vera tradizione di famiglia, tramandata di padre in figlio da più di ottant’anni, e che viene mantenuta viva con impegno e determinazione per offrire prodotti che siano sempre buoni, sani e genuini.

Seppure “Il Vecchio Forno” sia una realtà industriale riconosciuta e apprezzata a livello internazionale, ha saputo conservare nel tempo i suoi valori fondanti di Tradizione, Qualità e Innovazione, ponendo la massima attenzione nei procedimenti di lavorazione più tradizionali, puntando sulla qualità dei prodotti e delle materie prime, e cercando di migliorare e innovare i processi e le tecnologie per ottenere sempre dolci a lievitazione naturale che si contraddistinguano per bontà, gusto e fragranza.

Il lievito madre costituisce il vero cuore dell’azienda. Un organismo vivo che dona ai prodotti caratteristiche uniche e inimitabili, grazie alle farine che lo alimentano, all’acqua che lo rinfresca, al clima favorevole delle colline vicentine e soprattutto alla grande competenza e maestria di chi se ne prende cura ogni giorno. Il lievito madre è l’elemento principale che rende unici i prodotti de “Il Vecchio Forno” nel pieno rispetto della tradizione artigianale.

Per il periodo pasquale, “Il Vecchio Forno” propone una vasta gamma di colombe a marchio “Battistero”, dalle più classiche alle più originali e sfiziose, capaci di soddisfare tutti i palati più golosi ed esigenti con ingredienti altamente selezionati e ricette tradizionali e innovative.

La “Colomba Classica 1KG” è il dolce simbolo della Pasqua. La sua bontà, sofficità e fragranza nascono dalla ricetta tradizionale, che si basa principalmente sull’utilizzo del lievito madre, di tuorli di uova freschissime e su una lievitazione lenta e naturale che dura ben 72 ore, nel pieno rispetto dei metodi di produzione artigianali.Una glassa croccante, arricchita con mandorle e granella di zucchero, ricopre l’impasto della colomba dalla consistenza estremamente soffice e dal delicato aroma agrumato. La “Colomba Classica” viene proposta in tre diverse versioni: nella classica confezione in cartoncino,in un confezionamento artigianale che le dona eleganza e raffinatezza, oppure senza canditi, ideale per chi non vuole rinunciare alla dolcezza e golosità di una Colomba Battistero.

La “Colomba Cioccolato 750G” è un’elaborazione di alta pasticceria della versione più classica e tradizionale, perfetta per gli amanti del cioccolato: la colomba è avvolta da una copertura al cacao e scagliette di cioccolato, mentre l’impasto è arricchito con gustose gocce e creme di cioccolato. Una deliziosa creazione della più autentica tradizione dolciaria.

La crema pasticcera è la regina della pasticceria ed è da sempre la migliore farcitura per i dolci più tipici e tradizionali. La “Colomba Pasticcera 750G” unisce la cremosità della regina delle creme alla dolcezza dell’uvetta, abbinandola a una glassa al cacao e scagliette di cioccolato, per dare vita a una versione intramontabile di uno dei dolci tradizionali più amati dagli italiani.

Gli amanti dei gusti più innovativi e della sperimentazione, soddisferanno la propria creatività, assaporando la “Colomba Albicocca e Cioccolato 750G”, che si ispira alle più recenti creazioni dei mastri pasticceri. L’abbinamento tra il gusto leggermente acidulo delle albicocche e il sapore intenso del cioccolato dona al palato una sensazione dolce e delicata assolutamente indimenticabile.

Non meno interessante è la “Colomba Fior di Frutti 750G”, che regala un ricercato accostamento tra gli ingredienti naturali, la frutta e la farina integrale, producendo un mix di piaceri raffinati e originali.

Le colombe “Battistero” stupiranno i vostri ospiti con dolcezza, tradizione, innovazione e qualità!

Per conoscere tutti i prodotti de “ll Vecchio Forno”, è possibile visitare il sito internet ufficiale https://www.ilvecchioforno.com/