Bimbi in affido maltrattati: il pm deposita nuovi documenti in tribunale

Nuovi documenti sono stati depositati dalla procura di Torino in uno dei passaggi del procedimento giudiziario sul caso di due bimbi che sarebbero stati maltrattati da una coppia di genitrici affidatarie.

L'occasione è l'udienza davanti al tribunale del riesame - in programma nei prossimi giorni - dove sarà discusso il ricorso dei pubblici ministeri contro il provvedimento del gip che aveva negato misure restrittive più gravi nei confronti dei tre indagati. Oltre alle due affidatarie questo filone di inchiesta riguarda anche la psicoterapeuta Nadia Bolognini (il cui diario è stato acquisito agli atti) che figura tra gli imputati, a Reggio Emilia, per il cosiddetto 'caso Bibbiano'.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno eseguito una serie di perquisizioni e notificato avvisi di garanzia a quattro assistenti sociali (due dei quali in pensione) e due neuropsichiatri. Qui, secondo quanto si è appreso, si procede per truffa e concorso in abuso d'ufficio.