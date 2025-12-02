Protezione internazionale, dal 4 dicembre a Torino è possibile prenotare online

A partire da giovedì 4 dicembre, i cittadini stranieri che intendano manifestare la volontà di richiedere la protezione internazionale potranno rivolgersi direttamente alle Associazioni e agli Enti aderenti al Protocollo operativo condiviso con la Questura di Torino.

Le realtà coinvolte — CISL Torino, UIL Torino, Arcidiocesi di Torino tramite Pastorale Migranti, Croce Rossa Italiana Torino, insieme alla Città di Torino – Spazio Comune, effettueranno, secondo il calendario stabilito, la prenotazione diretta dell’appuntamento sulla piattaforma “Prenotafacile”, necessaria per accedere alla fase di formalizzazione della domanda presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino.

Il servizio offerto dagli enti aderenti comprende:

- effettuazione della prenotazione tramite il portale “Prenotafacile”;

- orientamento preliminare sulla procedura di protezione internazionale;

- indicazioni sulla documentazione necessaria per la fase di manifestazione di volontà;

- calendarizzazione prioritaria delle vulnerabilità/fragilità

L’attivazione del servizio rientra nel percorso di riorganizzazione e razionalizzazione degli accessi all’Ufficio Immigrazione, volto a garantire procedure più ordinate e trasparenti, a contrastare fenomeni di intermediazione non autorizzata e a facilitare l’individuazione e la presa in carico delle situazioni vulnerabili.

Gli utenti potranno rivolgersi alle associazioni e agli enti partecipanti nei giorni e negli orari indicati nel calendario operativo, pubblicato sul sito della Questura di Torino