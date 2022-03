Il 21 marzo anche Città metropolitana ricorderà le vittime di mafia

Lunedì 21 marzo è anche la Giornata Internazionale per l’Eliminazione delle Discriminazioni Razziali e, per l’occasione, La Rete 21 marzo si mobilita e organizza alle ore 18,00 in piazza Carignano a Torino un flash mob per reclamare il rispetto dei valori della nostra Costituzione e ribaditi nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che stigmatizzano ogni forma di discriminazione e razzismo.