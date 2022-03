Dal 21 al 26 marzo torna la Settimana del Lavoro: “Verso la sostenibilità” [VIDEO]

Unire lavoro di qualità e sviluppo sostenibile. Si ragionerà su questo nella terza edizione della Settimana del Lavoro, in programma al Polo del ‘900 e in streaming da 21 al 26 marzo.

Torino torna a ospitare la rassegna biennale che, quest’anno, si concentra sul rapporto tra lavoro e società sostenibile. A spiegare gli obiettivi della terza edizione è Giovanni Ferrero, presidente di ISMEL: “Vogliamo rendere sempre più chiaro il nesso tra lavoro, lavori nuovi, cambiamento dei lavori tradizionali, tutela dell’ambiente e della vivibilità”. Dopo una prima edizione incentrata sul rapporto innovazione-lavoro e la seconda sui processi formativi, il programma di quest’anno è la risposta alla domanda: “Unire lavoro di qualità e sviluppo sostenibile è un’utopia concreta?”.

Nei sei giorni il programma affronta quindici temi legati alla transizione ecologica e i principali cambiamenti che l’organizzazione lavoro deve di conseguenza affrontare: “Abbiamo 120 relatori, con un panel che incomincia lunedì mattina al Polo del ‘900, con un ragionamento sulla Governance e si conclude sabato mattina alle Vallette, con un’attività che trasforma in oggetto artistico quelli considerati oggi materiali di scarto che si chiama Tappeto Volante” racconta Ferrero.

Tre i focus principali: mantenere l’apporto del più alto livello di cultura e competenze scientifiche e tecniche, far parlare i protagonisti del mondo dell’economia e sociale che abbiano già avviato con successo dei processi positivi di trasformazione e infine ascoltare i cittadini. “Abbiamo raccolto più di 3.000 questionari tra i lavoratori, 500 questionari tra gli insegnanti, proprio per ragionare su quali siano i cambiamenti reali in corso” spiega Ferrero.

Durante la Settimana del Lavoro 2022 si parlerà quindi di temi quali lo smartworking, l’ambiente, il riuso degli spazi urbani e del territorio, l’alimentazione, il cibo e una nuova agricoltura e l’impatto del digitale.

Impossibile poi, quando si parla di ambiente, non pensare a un coinvolgimento dei giovani e di chi professa l’importanza della lotta al cambiamento climatico da anni: lunedì, mercoledì e sabato, sono infatti previsti tre incontri con i ragazzi di Fridays for Future e importanti relatori: “Un’occasione per ragionare su temi importanti, di fronte a un aperitivo” precisa Ferrero.

La Settimana del Lavoro è organizzata da ISMEL, Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, come progetto integrato del Polo del ‘900, con il sostegno di Fondazione CRT.

IL PROGRAMMA

Lunedì 21 marzo, dopo i saluti istituzionali, la Settimana del Lavoro 2022 si apre con una riflessione su La governance della transizione ecologica. Investimenti per cosa e per chi. Prospettive per lavori e professionalità all’insegna della sostenibilità ambientale.

Nel pomeriggio si parla di Strategie e scenari della transizione ecologica. In serata, aperi-talk Transizione ecologica in un’ottica di genere.

Martedì 22 marzo si presentano i risultati dell’indagine condotta da CGIL, CISL, UIL di Torino in collaborazione con ISMEL: Insieme per progettare il futuro. Le aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori di Torino su lavoro, condizioni sociali e ambiente.

Nel pomeriggio, si analizza la relazione tra Transizione ecologica e riorganizzazione del lavoro: qualità, tempo e competenze, in collaborazione con Fridays For Future Torino.

Mercoledì 23 marzo, in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" e la società Metro-Polis srl, spin-off dell'Università di Torino, si illustra una elaborazione statistica sui green job: Osservatorio sul lavoro e i green job.

Nel pomeriggio, si dialoga su Bioeconomia, metabolismo e tempi dei territori. In serata, aperi-talk Torino, ambiente e occupazione a prova di futuro, in collaborazione con Fridays For Future Torino.

Giovedì 24 marzo si apre con Un'utopia concreta: insegnare un lavoro sostenibile, incontro di restituzione dei dati raccolti nel questionario condotto da ISMEL e Asapi che indaga l’interesse verso le tematiche sostenibili dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado piemontesi, se e con quali modalità le hanno incluse nei loro insegnamenti e quali difficoltà hanno eventualmente riscontrato.

Nel pomeriggio, il dibattito sul tema Verso una agricoltura sostenibile e giusta.

Venerdì 25 marzo spazio a Le iniziative della Camera di commercio per l'orientamento al lavoro verso la sostenibilità: presentazione di alcuni risultati del Sistema Informativo Excelsior che evidenziano come da parte delle imprese vi sia una crescente richiesta di competenze green che riguarda in maniera trasversale molte professioni.

Nel pomeriggio si studia L’impatto del digitale su società e ambiente. In serata, lo spettacolo teatrale Blue revolution. L’economia ai tempi dell’usa e getta.

Sabato 26 marzo si alza il Tappeto volante in piazza Montale: azione collettiva di costruzione di un grande manufatto che utilizza stracci policromi su rete da cantiere: è occasione per riflettere sul riuso di ciò che la nostra società considera materiale di scarto e che, attraverso la creatività artistica, diventa risorsa per la comunità.

In serata, aperi-talk Cambiamento climatico e trasformazioni del lavoro, in collaborazione con Fridays For Future Torino.