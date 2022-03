A Bardonecchia, un nuovo sentiero dedicato a Walter Bonatti

La sezione CAI Bardonecchia, si prepara a celebrare il 50° con un programma ricco di attività durante l’anno 2022.

Per ricordare i festeggiamenti si è deciso di segnare un sentiero intitolato a Walter Bonatti che verrà inaugurato sabato 26 marzo, con partenza Piazza del mercato alle ore 10.

Un momento che vuole ricordare la figura di Bonatti, come cittadino onorario di Bardonecchia nel lontano 1955, dove ci ha trascorso il periodo successivo alla conquista del K2 e dove sicuramente ha potuto affinare le sue tecniche alpinistiche, aprendo poi in Valle Stretta la via denominata Via Bonatti e dove in seguito ci ha lavorato come maestro di sci.

Il sentiero

Si tratta di un semplice itinerario adatto a tutti, di una lunghezza di 6,5 km con 350 m di dislivello, facilmente raggiungibile dal parcheggio in Piazza della Fiera dietro alla Parrocchia di Bardonecchia (Fermata pullman Linea Stazione FS - Via San Giorgio). Lungo questo giro ad anello, una ventina di tavole di legno, recuperate volutamente da un vecchio edificio, incise con una fresatrice elettrica e poi colorate a mano riportando le frasi più celebre di Walter Bonatti e il logo CAI 50°.

La partenza del sentiero viene indicata presso il ponte sopra al torrente della Rho in direzione Poggio 3 Croci, sentiero 706 all’inizio, dove troverete la prima tavola. Si prosegue in leggera salita sulla carreggiata militare per 2 km, 30 mn, fino a una bella tabella realizzata dalla Scuola Don Fontan dedicata all’acqua. Si prende il bivio a destra camminando lungo un sentiero all’inizio pianeggiante, in questo periodo leggermente innevato, poi nella seconda parte in discesa e per breve tempo un po’ ripido, per raggiungere un bel ponte caratteristico che permetterà di attraversare il torrente La Rho. Si riprende a salire fino ad un bivio al km 3,3 e si sceglie a sinistra la direzione Grange della Rho; dopo alcuni minuti, di nuovo a sinistra e in fondo al vallone al km 4 si prenderà a destra, per arrivare al km 4,4 alle Grange dove potrete trovare ben tre fontane. Davanti alla chiesa di Santa Margherita si scende sul sentiero in direzione di Bardonecchia, si attraversa la carrareccia e si raggiunge il bivio con la croce al km 5. Proseguendo sul sentiero dritto in discesa si tornerà al punto di partenza, passando prima davanti all’albergo Europa e in fine, al parcheggio.

Sempre sabato 26 marzo, un grande evento con l’arrivo di Reinhold Messner al palazzo delle Feste di Bardonecchia questa volta alle ore 16.30 per presentare il suo ultimo libro “Noi gente di montagna” e il film “Fratelli si diventa”su Bonatti e Messner, di Alessandro Filippini e Fredo Valla per ricordare la grande amicizia con Bonatti e il loro legame con la montagna in particolare il Nanga Parbat, grazie all’evento organizzato dal Valsusa Film Festival e il comune di Bardonecchia.