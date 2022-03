Distretti del Commercio: ora c'è anche il simbolo. "Coinvolti un Comune piemontese su due"

Sono 77 in tutto, i Distretti del commercio che si sono presi l'incarico di rilanciare i consumi e custodire - al tempo stesso - le tradizioni e i negozi di vicinato. E "marketing territoriale", quello che la Regione vuole mettere in campo. E per farlo ha presentato anche la "bandiera" sotto la quale i Distretti potranno marciare fin dal primo giorno della loro attività. Un logo che richiama la bandiera del Piemonte e poi una caratteristica specifica, per ogni Distretto.