Come divertirsi in viaggio con lo smartphone

Potresti dover affrontare un viaggio più o meno lungo in treno o in autobus e avere paura che quelle ore non passino mai. Come risolvere la situazione e prepararti per 8/9 ore di viaggio?

In questo caso, il tuo smartphone potrebbe rivelarsi il tuo migliore amico in assoluto. Quindi, armati di caricabatteria e di buona volontà perchè potresti vivere il tuo viaggio più divertente!

Guardare un film su Netflix

Se sei un appassionato di film, ma anche se non lo fossi in particolare, una delle prime cose che potresti fare con il tuo smartphone è concederti 2 o 3 ore con uno degli ultimi contenuti usciti sulla famosa piattaforma di streaming Netflix.

Certo, probabilmente non sarà il modo migliore per goderti un film ma quando c’è da sprecare tempo, tutto vale. Quindi, scorri il palinsesto di Netflix e scegli il film che più preferisci. Potresti guardarne anche più di uno ma fai attenzione alla batteria del tuo smartphone che si esaurisce in tempi brevissimi. Ecco perché ti consigliamo di sfruttare un caricabatterie portatile.

Giocare alle slot online

Durante un viaggio di media durata non puoi non pensare al tuo divertimento. Le slot online come le slot verdi snai potrebbero rivelarsi, senza dubbio, uno dei tuoi passatempi preferiti durante ore infruttuose. Perché non sfruttare questo tempo morto con un intrattenimento di qualità?

Devi sapere che, in alcuni casi, avrai a tua disposizione i bonus senza deposito , ovvero delle particolari promozioni che ti consentiranno di accedere a dei vantaggi senza la necessità di depositare denaro sul tuo conto di gioco. In alcuni casi, dovrai semplicemente verificare il tuo conto di gioco inviando i tuoi documenti di identità. Successivamente, sarai pronto per giocare alle slot machine online e cercare anche di ottenere qualche vincita.

Naviga sui social

Probabilmente uno dei modi più diffusi di perdere tempo durante un viaggio è quello di navigare sui social network. Piattaforme come Instagram, Facebook, Linkedin, TikTok offrono parecchie opportunità di svago e potresti scegliere anche di pubblicare contenuti durante le ore di viaggio. Insomma, i social rappresentano i nostri migliori alleati quando non sappiamo che fare e sfruttarli durante un viaggio noioso e di lunga durata ci sembra un’idea coerente con le loro caratteristiche.

Guarda video su YouTube

Se i film ti annoiano perché sono troppo lunghi, un’altra soluzione per utilizzare lo smartphone durante il viaggio è guardare dei video su YouTube. YouTube è la piattaforma per eccellenza per la visualizzazione di video di ogni tipo. Potresti sfruttare il tempo a tua disposizione per imparare qualcosa di nuovo, guardare video divertenti che ti faranno passare delle ore in maniera completamente spensierata e tanto altro. Troverai un mondo di contenuti su YouTube che aspettano solamente te.

Ascolta musica su Spotify

Infine, lo smartphone è anche uno degli strumenti più efficaci per ascoltare musica ad ogni ora. Se stai affrontando un viaggio più o meno lungo, potresti valutare di ascoltare il tuo album preferito oppure la discografia di un gruppo che volevi conoscere da tempo. Scarica Spotify, o qualsiasi altra applicazione di streaming musicale, e godi della tua musica preferita per ore e ore.