Settimana del Lavoro 2022: il programma di oggi, mercoledì 23 marzo

La terza edizione della rassegna biennale Settimana del Lavoro nel 2022 recupera la sua dimensione in presenza e indaga la complessa interazione tra lavoro sostenibilità

Per effetto dei cambiamenti sempre più evidenti in atto, la transizione ecologica è ormai un riferimento fondamentale delle politiche degli Stati. Occorre esplorare le vie per coniugare benessere economico e sociale, e la sua diffusione, con la salvaguardia del sistema Terra: andare verso la sostenibilità non è un processo che dipende da una singola soluzione, ma un mosaico di interventi che si affiancano per delineare il panorama del futuro e che possono avere effetti contradditori

La Settimana del Lavoro è organizzata da ISMEL, Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, come progetto integrato del Polo del ‘900, con il sostegno di Fondazione CRT

Nei sei giorni il programma affronta quindici temi legati alla transizione ecologica e i principali cambiamenti che l’organizzazione lavoro deve di conseguenza affrontare: la governance e le politiche del clima, la bioeconomia, la riorganizzazione del lavoro per qualità, tempo e competenze, i green job e le aspettative dei lavoratori, la funzione dell’istruzione per creare lavoro sostenibile, la lotta allo spreco e l’agricoltura per consumi alimentari sani e puliti, le tecnologie digitali come risorsa per l’ambiente (settimanalavoro.it/programma2022).

Oggi, mercoledì 23 marzo, in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" e la società Metro-Polis srl, spin-off dell'Università di Torino, si illustra una elaborazione statistica sui green job: Osservatorio sul lavoro e i green job.

Nel pomeriggio, si dialoga su Bioeconomia, metabolismo e tempi dei territori. In serata, aperi-talk Torino, ambiente e occupazione a prova di futuro, in collaborazione con Fridays For Future Torino.

MATTINO – H 10.00 – 12.00

OSSERVATORIO SUL LAVORO E I GREEN-JOBS

Al Polo del ‘900, via del Carmine 14, Torino e in diretta su YouTube

Si presentano i risultati di una ricerca su come la transizione verde sta interessando le imprese e i lavoratori, svolta in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Statistica dell’Università di Torino, l’Agenzia Piemonte Lavoro e la società Metro-Polis srl. Grazie ai dati del censimento Istat sulle imprese Italiane, si mostrerà innanzitutto una fotografia di quali sono e quanto sono diffuse le strategie organizzative nella direzione della sostenibilità, che sono alla base delle 6 missioni del PNRR per la rivoluzione verde e la transizione ecologica. Come questa trasformazione sta interessando il mondo del lavoro, invece, verrà raccontato a partire dai dati della Regione Piemonte sugli avviamenti e cessazioni dei contratti di lavoro. Si presenteranno in particolare quali sono le dinamiche più recenti riguardanti i cosiddetti green jobs, ovvero quei lavori che stanno accompagnando la transizione ecologica con il bagaglio delle nuove competenze verdi.

Introduce e coordina

Roberto Leombruni, Università di Torino

Intervengono

Silvana Dalmazzone, Università di Torino

Elisa Floredan, Agenzia Piemonte Lavoro

Andrea Fluttero, Presidente di Erion Compliance Organization

Rita Limongelli, Borsista di ricerca Università di Torino

Massimo Tamiatti, Agenzia Piemonte Lavoro

Giorgio Vernoni, Ricercatore IRES Piemonte

In collaborazione con Istituto di studi storici Gaetano Salvemini

POMERIGGIO – H 16.00 – 19.00

BIOECONOMIA, METABOLISMO E TEMPI DEI TERRITORI

Al Polo del ‘900, via del Carmine 14, Torino e in diretta su YouTube

Dialogo

Bioeconomia

Mauro Bonaiuti, Università di Torino

Dario Padovan, Università di Torino

Una fabbrica e il suo ambiente

Olivetti, Michele Gandin, 1957, 16′

a cura di Archivio Nazionale Cinema Impresa, per gentile concessione di Associazione Archivio Storico Olivetti

Territori, risorse e nuovi lavori: pratiche sociali di rigenerazione

Introduce e coordina

Renato Lanzetti, ISMEL

Intervengono

Marco Bussone, Presidente UNCEM

Alessandro Durando, Presidente Confcooperative Cuneo

Guido Montanari, Politecnico di Torino

Silvia Pilutti, Sociologa – Prospettive ricerca socio-economica sas Torino

Silvana Ranzato, Architetto, Associazione Donne per la difesa della Società Civile

Lavorare per il riuso e l’economia circolare

Introduce e coordina

Renato Lanzetti, ISMEL

Intervengono

Margherita Barbieri, Scale360° Project Leader

Giuseppe Bergesio, Amministratore Delegato IREN Energia Spa

Ernesto Bertolino, Managing Director di Astelav srl e Amministratore di Rigeneration Sbarl

Roberto Cavallo, Presidente Coop Erica

Conclusione

a cura di Renato Lanzetti, ISMEL

SERA– H 19.30 – 21.00

TORINO, AMBIENTE E OCCUPAZIONE A PROVA DI FUTURO

All’OFF TOPIC, Via Giorgio Pallavicino 35, Torino

Aperi Talk

Luca Sardo, Fridays For Future

intervista

Filippo Barbera, Università di Torino

In collaborazione con Fridays For Future Torino

