Fino a domenica 10 novembre il Castello di Moncalieri diventa la casa della 36esima edizione dell'European Music Competition.

Da Premio Schubert a European Music Competition

L'evento, organizzato dal Circolo Culturale Saturnio APS-ETS, con il patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale, della Città Metropolitana di Torino, del Comune di Moncalieri, del CIDIM –Comitato Nazionale Italiano Musica - in collaborazione con Piatino Pianoforti, è diventato ormai un appuntamento classico.

Il maestro Noseda tra i grandi lanciati nel passato

Il Concorso Musicale di Moncalieri, nato nel 1986 come Premio Franz Schubert, quattro anni dopo acquisì il nome attuale di European Music Competition “Città di Moncalieri” con 26 Paesi in concorso. Oggi la manifestazione è una realtà consolidata che ha visto tra i suoi partecipanti nomi in piena carriera musicale, uno per tutti il direttore d’orchestra internazionale Gianandrea Noseda.

