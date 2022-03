Settimana del Lavoro 2022: il programma di oggi, giovedì 24 marzo

La terza edizione della rassegna biennale Settimana del Lavoro nel 2022 recupera la sua dimensione in presenza e indaga la complessa interazione tra lavoro sostenibilità

Per effetto dei cambiamenti sempre più evidenti in atto, la transizione ecologica è ormai un riferimento fondamentale delle politiche degli Stati. Occorre esplorare le vie per coniugare benessere economico e sociale, e la sua diffusione, con la salvaguardia del sistema Terra: andare verso la sostenibilità non è un processo che dipende da una singola soluzione, ma un mosaico di interventi che si affiancano per delineare il panorama del futuro e che possono avere effetti contradditori

La Settimana del Lavoro è organizzata da ISMEL, Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, come progetto integrato del Polo del ‘900, con il sostegno di Fondazione CRT

Nei sei giorni il programma affronta quindici temi legati alla transizione ecologica e i principali cambiamenti che l’organizzazione lavoro deve di conseguenza affrontare: la governance e le politiche del clima, la bioeconomia, la riorganizzazione del lavoro per qualità, tempo e competenze, i green job e le aspettative dei lavoratori, la funzione dell’istruzione per creare lavoro sostenibile, la lotta allo spreco e l’agricoltura per consumi alimentari sani e puliti, le tecnologie digitali come risorsa per l’ambiente (settimanalavoro.it/programma2022).

Oggi, giovedì 24 marzo si apre con Un'utopia concreta: insegnare un lavoro sostenibile, incontro di restituzione dei dati raccolti nel questionario condotto da ISMEL e Asapi che indaga l’interesse verso le tematiche sostenibili dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado piemontesi, se e con quali modalità le hanno incluse nei loro insegnamenti e quali difficoltà hanno eventualmente riscontrato.

Nel pomeriggio, il dibattito sul tema Verso una agricoltura sostenibile e giusta.

MATTINO – H 10.00 – 13.00

UN’UTOPIA CONCRETA: INSEGNARE UN LAVORO SOSTENIBILE

All’Istituto Avogadro, Aula Magna, Corso S. Maurizio, 8, Torino

Incontro pubblico di restituzione dei dati raccolti nel questionario Un’utopia concreta: insegnare un lavoro sostenibile condotto da ISMEL e Asapi (per l’attività si è richiesto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte) che indaga l’interesse verso le tematiche sostenibili delle e dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado piemontesi, se e con quali modalità le hanno incluse nei loro insegnamenti e quali difficoltà hanno eventualmente riscontrato. Lo scopo è progettare supporti utili per affrontare il tema della sostenibilità all’interno delle discipline.

Questa mattinata di dibattito costituirà l’occasione per una riflessione con docenti, dirigenti scolastici, le strutture del Ministero, aziende e studenti sull’importanza di includere le competenze green all’interno degli insegnamenti poiché queste sono, ad oggi, non soltanto necessarie per lavori specifici, ma richieste nel 38% degli impieghi tradizionali. Sarà un’opportunità per discuterne anche con gli editori e con chi produce materiale formativo per la scuola.

Introduce e coordina

Diego Robotti, ISMEL

Intervengono

Fabrizio Manca, Direttore Ufficio scolastico Regionale

Pierangela Dagna, Dirigente tecnico Ufficio scolastico Regionale

Roberto Barbato, Prorettore Università del Piemonte Orientale

Roberta Lombardi, Università del Piemonte Orientale

Domenico Chiesa, CIDI

Tommaso De Luca, Preside istituto Avogadro e presidente ASAPI

Enzo Pappalettera, Fondazione Nocentini

Giuseppe Ferrari, Amministratore delegato Zanichelli

Andrea Guarise, Autore Hoepli

Adriano Gallea, HR Business Partner per North Europe e APAC Prima Industrie

Stefano Molina, Responsabile Area Scuola e Università Unione Industriali Torino

Conclusione

a cura di Tommaso De Luca, Preside istituto Avogadro e presidente ASAPI

POMERIGGIO – H 16.00 – 19.00

VERSO UNA AGRICOLTURA SOSTENIBILE E GIUSTA

Al Polo del ‘900, via del Carmine 14, Torino e in diretta su YouTube

Keynote speech

Tecnologie appropriate e transizione socioecologica

Walter Franco, Politecnico di Torino

Keynote speech

Agroecologia

Cristiana Peano, Università di Torino

Zero spreco per lo sviluppo sostenibile

Andrea Segrè, Università di Bologna

Agricoltura e cambiamenti del lavoro

Introduce e coordina

Sergio Vazzoler, Comunicatore ambientale

Intervengono

Carlo Basilio Bonizzi, Segretario Generale Casa dell’Agricoltura

Michele Filippo Fontefrancesco, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Giacomo Pettenati, Ricercatore Università di Torino

Alberto Revel, Segretario CGIL Torino

Paola Sacco, Presidente Confagricoltura Donna Piemonte

Il domani della Terra

Marzotto, Marco Stefani, 1951, 10’

a cura di Archivio Nazionale Cinema Impresa, per gentile concessione di Marzotto

La transizione alla sostenibilità del consumo alimentare

Introduce e coordina

Stefano Aimone, Ricercatore IRES Piemonte

Intervengono

Enrico Nada, Capo servizio politiche sociali e relazioni esterne Nova Coop

Eugenio Sapora, Presidente Too good to go

Filippo Capurso, Sustainability Coordinator Andriani SpA Società Benefit

Mariangela Candido, HR & Organization Director Andriani SpA Società Benefit

Conclusione

a cura di Giovanni Ferrero, Presidente ISMEL

Il progetto Uscite di Sicurezza, promosso dalla Città di Torino, esporrà un banchetto informativo.

