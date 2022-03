Straordinari non pagati e 5 mila infermieri a rischio disoccupazione: sanità piemontese in piazza [FOTO e VIDEO]

Oggi a Torino, così come a livello nazionale, CGIL-Fp, UIL-Fpl e CISL-Fp hanno organizzato un presidio in piazza Castello per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. "Al momento - spiega Roberto Scassa della Uil Fpl - mancano i fondi necessari per adempiere a quanto concordato con il Premier Draghi a novembre: dopo essere stati chiamati eroi per mesi, non ci sono i soldi per cambiare i profili professionali e le nostre indennità sono ferme da 20 anni".