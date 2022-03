Sempre più diffusi gli orologi fitness: scopriamo le loro funzioni principali

Gli orologi fitness sono degli articoli tecnologici ormai diffusissimi: come si può intuire dal nome, essi sono concepiti per fornire una serie di utili funzionalità a chi ama praticare sport a qualsiasi livello, ma nella realtà dei fatti questi articoli tecnologici sono diventati un elemento fondamentale a 360 gradi, rivelandosi utili in tanti diversi modi nella quotidianità.

Gli orologi fitness, che nella loro estetica sono estremamente sobri e sono pressoché analoghi agli orologi tradizionali, sono ormai al polso di chiunque e in rete le guide dedicate alla scelta di un orologio fitness come quella proposta da RecensioniOrologi.it contano tantissime visite mensili, e ciò non fa che confermare quanto detto.

Ma quali sono le funzioni principali degli orologi fitness? Scopriamolo subito!

Contapassi

Il contapassi è probabilmente la funzione più semplice in assoluto, ma non per questo la meno importante, anzi è utilissima soprattutto per chi non pratica un’attività sportiva in maniera costante.

È cosa nota il fatto che camminare faccia bene alla salute, di conseguenza qualsiasi medico potrebbe confermare che è importante fare, ogni giorno, almeno un numero minimo di passi.

Grazie al contapassi si può sapere quanto si è effettivamente camminato nell’arco delle 24 ore e, in questo modo, si possono correggere le abitudini poco salutari in tal senso.

Cardiofrequenzimetro

Il cardiofrequenzimetro è una funzione diffusa ed utilissima: la necessità di misurare i battiti cardiaci, infatti, riguarda sportivi che si dedicano a qualsiasi disciplina.

Non solo: essendo ormai degli articoli tecnologici molto evoluti, gli orologi fitness forniscono a chi li utilizza un vero e proprio report del proprio battito cardiaco, indicando, nel lasso temporale d’interesse, qual è stata la frequenza media, quando si sono verificati degli sbalzi e tante altre informazioni ancora.

Saturazione dell’ossigeno nel sangue

Una vera “chicca” dei migliori orologi fitness è la capacità di indicare qual è il livello di saturazione di ossigeno nel sangue.

Come noto il sangue, tramite i globuli rossi, trasporta l’ossigeno ai vari organi, di conseguenza livelli di saturazione inferiori a quelli ritenuti normali potrebbero essere indice di problemi di salute da non trascurare.

Conoscere questo dato con buona precisione, dunque, non può che essere utile.

Indicatore di stress e fatica

I moderni orologi fitness, effettuando un monitoraggio h24 della condizione del loro utilizzatore, sono in grado di indicare anche qual è il livello di stress e di fatica che si sta vivendo.

Analizzando in maniera scrupolosa diverse tipologie di dati, questi orologi di ultima generazione sanno indicare se si stanno superando delle soglie meritevoli di attenzione e possono quindi rivelarsi utili nelle più disparate circostanze.

Monitoraggio del sonno

Un’altra funzione utilissima degli orologi fitness, la quale può riguardare tanto gli sportivi quanto chi conduce una vita sedentaria, è il monitoraggio del sonno.

È cosa nota il fatto che dormire sia fondamentale per il benessere, e questi orologi sanno indicare non solo quanto si è dormito, ma anche qual è stata la profondità del riposo.

Funzioni correlate all’utilizzo del GPS

Le funzioni correlate all’utilizzo della tecnologia GPS possono riguardare tutte le attività sportive che si svolgono all’aria aperta.

Premesso che il GPS può rivelarsi utile anche per evitare di perdersi, quindi come vero e proprio navigatore, tale tecnologia applicata al fitness riguarda principalmente il tracking dei percorsi che vengono compiuti correndo, camminando, andando in bici e via discorrendo.