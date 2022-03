Il gruppo Percassi apre nuovo Starbucks al Torino Outlet Village: 20 nuovi posti di lavoro

Oggi Torino Outlet Village, l’Outlet Village premium, darà il benvenuto al nuovo locale Starbucks®, il terzo aperto in Piemonte da Percassi, partner licenziatario unico per l’Italia, arrivando a quota 15 locali in Italia.

Lo store, che impiegherà 20 partner (i dipendenti di Starbucks) si estende su una superficie interna di 200mq con 36 posti a sedere e un dehor esterno da 25mq con 34 comode sedute.

Torino Outlet Village invita tutti i suoi ospiti a visitare il nuovo store Starbucks e a gustare le proposte di bevande a base di caffè, come il classico Frappuccino®, oltre ad un’ampia offerta gastronomica studiata appositamente per il gusto italiano. La proposta food in Italia viene rinnovata ogni trimestre con nuove ricette per garantire diverse esperienze di consumo. Ogni mattina Starbucks® offrirà così prodotti tipici della colazione italiana per soddisfare ogni esigenza, dal dolce al salato. A pranzo l’offerta proposta vuole soddisfare chi desidera fare uno spuntino leggero, che comprende anche panini freschi e insalate.

Il respiro internazionale, la vocazione ad un’accoglienza premium dei propri ospiti, l’attenzione ai dettagli nonché il design ricercato e di tendenza sono sicuramente alcuni dei punti in comune tra il nuovo punto vendita Starbucks® e il Torino Outlet Village.

Starbucks® si impegna a fornire caffè al 100% di provenienza etica in collaborazione con Conservation International. Alla base del nostro approccio etico all'acquisto del caffè vi sono le pratiche C.A.F.E. (Coffee and Farmer Equity).

Starbucks® offre uno sconto di 20 centesimi a tutti i clienti che portano una tazza riutilizzabile quando acquistano una bevanda.