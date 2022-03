Turismo, per Atl Torino e provincia un bilancio in crescita del 29% (nonostante il Covid)

Bilancio positivo per ATL Turismo Torino e Provincia in videoconferenza. Nonostante lo scenario caratterizzato dalla pandemia e dalle conseguenti misure restrittive si registra un risultato di gestione in crescita del 29%. "Turismo Torino e Provincia ha rispettato integralmente gli impegni assunti registrando un risultato di gestione brillantemente in crescita del 29% - dice Maurizio Vitale, presidente di Turismo Torino e Provincia –. Per l’esercizio 2022, nonostante la coda pandemica e la grave incertezza causata dalla guerra, stimiamo una ulteriore crescita del 20% a superare i valori pre pandemici. Obiettivo ambizioso il Tourism New Deal”.

Tra le attività realizzato dall’ATL nel 2021 si segnalano la realizzazione del Welcome Tour Ivrea che ha fatto da apripista per la progettazione del medesimo format a Pinerolo e Moncalieri nel 2022, l’acquisizione di 4 congressi: il 41° EHP Congress 2023 – Euroheat & Power (400 delegati internazionali 22/24 maggio 2023); l’EAS Congress – European Aligner Society (700 delegati internazionali 11/13 maggio 2023); il 17° Congresso Nazionale AIUC – Associazione Ulcere Cutanee (1.000 delegati ottobre 2023), lo sviluppo del prodotto Extra Vermuth con attività di media relations digital e fisica che ha generato una qualificata pubblicazione internazionale; l’attività di coordinamento del padiglione istituzionale per le Nitto ATP Finals; la campagna promozionale RyanAir e l’accordo di co-marketing con Trenitalia e la vittoriosa candidatura a Eurovision Song Contest.