Poste Italiane partecipa a Libri in piazza a Rivoli: appuntamento il 2 e 3 aprile

Poste Italiane sarà presente alla fiera del libro “Libri in Piazza” di Rivoli, per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità.

Per l’occasione sono stati realizzati i timbri e le cartoline in edizione limitata che riproducono il logo della manifestazione.

Durante la manifestazione filatelica saranno come sempre disponibili le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane, folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Nei centoventi giorni successivi all’evento il timbro figurato sarà depositato presso lo sportello filatelico dell’Ufficio Postale di Rivoli al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma, per entrare a far parte della collezione storico postale.