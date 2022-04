Tutto pronto per la 37esima edizione di Vivicittà: quest'anno si corre per la pace

Tutto è pronto per l’edizione numero 37 di Vivicittà, in programma domenica 3 aprile. I 70 volontari stanno ricevendo le ultime iscrizioni, fervono i preparativi delle sacca gara e proseguono le iscrizioni.

Vivicittà è dal 1983 è la protagonista dello #sportpertutti, in una formula che coinvolge in un unicum atleti professionisti e sportivi della domenica, grandi e piccini in tante città italiane ed estere, partenza per tutti allo stesso orario, unica classifica in base ai tempi compensati.

Per questo la 37esima edizione di Vivicittà, la "corsa più grande del mondo" come la definì il Corriere dello sport nel 1984, anno della prima edizione, si rimette in moto con la bandiera arcobaleno nel cuore di tutti, gli organizzatori dell'Uisp e le centinaia di volontari che sono già al lavoro. L'edizione 2022 ha un sottotitolo chiaro: la corsa per la pace e soprattutto la corsa per ricominciare.

Vivicittà è da sempre sinonimo della corsa per la difesa dell'ambiente, attenta all'eco-sostenibilità con impatto ambientale zero con materiali utilizzati compostabili o in carta. Ai partecipanti sarà consigliato di portare una borraccia da casa, che si potrà riempire grazie ai distributori del punto Smat.

A Vivicittà aderiscono tante realtà. Ci sarà il Coordinamento Agite#Pace contro tutte le guerre e i terrorismi, e l’Associazione di Promozione sociale Etica e Sport, oltre alle centinaia di associazioni affiliate Uisp, tutti parteciperanno con bandiere e striscioni.

Parteciperanno anche i gruppi di cammino, che da alcuni anni, fanno parte del progetto che vede la collaborazione tra Uisp e le farmacie comunali e quelle aderenti a Federfarma.

Vivicittà sarà anche il battesimo per i ragazzi del progetto Camminautismo, che a settembre percorreranno una parte del cammino di Santiago. Tredici ragazzi autistici insieme al loro staff faranno il loro primo allenamento, proprio in occasione dell’evento.

La gara torinese competitiva organizzata da Uisp Piemonte, sarà con arrivo e partenza, come da tradizione dal parco del Valentino, precisamente in corso Mattioli alle 9,30 in contemporanea in oltre 21 città in Italia per la competitiva, 30 per la camminata, 7 nel mondo e 17 istituti penitenziari con lo start in diretta di Radio 1 Rai.

Prima del via della 10 km, sarà srotolata una bandiera della pace lunga 8 metri. Il percorso sulla distanza di 10 km. si snoderà in buona parte nel parco del Valentino e sul lungo fiume.

Le vie del percorso: corso Mattioli, viale Boiardo, viale Virgilio, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d’Azeglio, via Petrarca, viale Boiardo, viale Marinai d’Italia, corso Galileo Galilei, ponte Isabella, corso Moncalieri, lungo Po Sardegna, ponte Umberto I, viale Cagni, viale Virgilio, viale Mattioli.

La camminata di 4 km. dedicata a tutti, nordic walker, camminatori, fitwalker, scivolatori e agli amici a 4 zampe partirà dopo la competitiva dal Castello del Valentino - Facoltà di Architettura di viale Mattioli 39 con un giro all'interno del parco e arrivo presso il punto di partenza.

Ci sarà anche lo spazio dedicato alle categorie giovanili: pulcini, esordienti, ragazzi e cadetti su varie distanze

Le quote di iscrizione sono: 7 euro per la competitiva, 4 euro per chi correrà la 10 km non competitiva e per chi si iscriverà alla camminata di di 4 km, 3 euro l’iscrizione alle gare giovanili. Una parte della quota, escluse le spese organizzative, sarà devoluta ad organizzazioni umanitarie impegnate nella guerra in Ucraina.

Per la gara competitiva sono previste medaglie e coppe per i primi tre assoluti maschili e femminili, materiale sportivo e premi in natura per categorie e società. Per la gara non competitiva: un premio consistente in materiale sportivo per il gruppo scolastico più numerosi,un premio per l’associazione più numerosa, per il gruppo di amici più numeroso, per il gruppo di cammino Uisp più numeroso, il premio al partecipante più anziano e al più giovane (a partire dai 5 anni) e anche un riconoscimento al cane più simpatico. Per tutti gli iscritti la t-shirt di Vivicittà 2022 e un sacchetto con il ristoro, per rispettare le attuali norme anticontagio.

Un evento accolto con tanto entusiasmo da Regione e Comune che hanno dato il patrocinio.

Per il vice Presidente del Consiglio Regionale, Daniele Valle “Vivicittà incarna lo spirito dello sport per tutti e colpisce che venga fatta in contemporanea in tutte le città. La corsa serve a condividere lo stare bene. L’evento è uno sport con forte vocazione sociale, è un costruttore di pace”.

L'Assessore allo sport del Comune di Torino, Mimmo Carretta ha sottolineato come “dobbiamo raccontare storie di pace e in questo periodo lo sport dà forza e responsabilità. La Uisp deve tenere saldi i legami e Vivicittà è un traguardo per la pace. Occorre recuperare il tempo perduto e lo sport serve a veicolare messaggi di pace”.

Info: www.uisp.it/piemonte/vivicittà