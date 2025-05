"Genitori in cammino": a Grugliasco un ciclo di incontri gratuiti

«La società contemporanea - affermano la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo King Valentina Paterna e del corpo docenti - ci porta a essere sempre più impegnati, circondati da mille distrazioni che ci portano a sottovalutare diversi aspetti del percorso da genitori».

Per questo motivo L’IC King di Grugliasco, che da sempre promuove il benessere di bambini e ragazzi, ha organizzato una serie di incontri per favorire una genitorialità consapevole, presso l'auditorium Levi di borgata Paradiso, in viale Radich 4. I prossimi appuntamenti saranno il 6 e l'8 maggio.

Il percorso è focalizzato sul supporto alle famiglie, per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ridurre i divari territoriali nell'istruzione e promuovere l'inclusione sociale e il successo formativo.

Attraverso momenti di informazione e formazione, di confronto e riflessione, questi percorsi mirano a fornire ai genitori strumenti concreti e conoscenze utili per accompagnare i propri figli nel loro sempre più delicato percorso educativo e di crescita.

Gli incontri, guidati da psicologi e psicoterapeuti specializzati nel settore, offrono strategie che aiutano i genitori a identificare e affrontare i segnali di disagio scolastico, promuovendo la collaborazione tra scuola e famiglia per supportare gli studenti a rischio. Inoltre, i genitori avranno la possibilità di essere supportati a progettare strategie di comunicazione efficace in modo da costruire relazioni positive all’interno della famiglia, a favore delle dinamiche adolescenziali.

Info: www.istitutocomprensivoking.edu.it