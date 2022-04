Cambio ai vertici di Comau: Pietro Gorlier nominato nuovo amministratore delegato

Gorlier, considerato uno degli "uomini di Marchionne", in passato è stato anche responsabile Emea di Fca . Con un background professionale di oltre 30 anni, Gorlier, prima di questo nuovo incarico, è stato Chief Parts and Services Officer globale per Stellantis. Ha inoltre ricoperto diversi altri ruoli manageriali con responsabilità crescenti e comprovati successi, ricoprendo il ruolo di Presidente & CEO di MOPAR, CEO di Magneti Marelli e Chief Operating Officer (COO) della Regione EMEA di FCA. Dal 2011, Gorlier è stato membro del Group Executive Council (GEC) di FCA.

Notizia che non arriva inaspettata tra le maestranze Comau, poiché già da tempo in azienda la notizia del cambio al vertice era nell'aria. "Questo ennesimo cambio della dirigenza Comau desta preoccupazione tra i lavoratori, poiché negli ultimi mesi sono diverse le figure aziendali che hanno deciso di lasciare i loro incarichi in Azienda" fanno sapere dal sindacato.

Edi lazzi, segretario provinciale della FIOM-CGIL e Antonino Inserra responsabile Comau per la FIOM-CGIL dichiarano: “Siamo preoccupati per i continui cambi al vertice di Comau. L'organico dello stabilimento Comau di Grugliasco (TO) è passato dai circa 1100 dipendenti di fine 2018 agli attuali 850, passando anche per la cessione di una parte dei capannoni industriali. Serve comprendere quali siano le intenzioni di Stellantis per Comau. Se come annunciato in passato, la società è sul mercato per essere ceduta oppure se trova una collocazione nell’attuale piano Industriale di Stellantis. I lavoratori hanno il diritto di conoscere il loro futuro.”