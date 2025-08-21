Sansicario Alto: un week end aspettando “La Vuelta” tra sport, deejay set e tapas e il classico torneo di tennis

Aspettando “La Vuelta” sabato 23 agosto Sansicario Alto si organizza per salutare la corsa spagnola con una serie di eventi dalla “Mini Vuelta” al mattino dedicata ai più piccoli con Gimkane e Giochi per apprendere le prime tecniche della bicicletta e sul comportamento corretto anche sui sentieri montani. Seguirà nel pomeriggio “AperiVuelta” un aperitivo diffuso a tema tra tapas, sangria e cocktail anche analcolici nei locali di Sansicario Alto accompagnato da un deejay set che solca le musiche più classiche del repertorio chillout music, con influenze di ambient e lounge nato proprio per accompagnare i tramonti di alcuni famosi locali delle coste e isole spagnole .

La Vuelta a España del 2025 prenderà il via per la prima volta dall'Italia e in particolare dalla Reggia di Venaria! La Vuelta è la terza corsa più antica tra i Grandi Giri del ciclismo su strada professionistico, dopo il Giro d’Italia e il Tour de France.La quarta e ultima tappa, di 207 km, Martedi 26 Agosto partirà da Susa e transiterà anche da Cesana per poi passare anche al fascino dei paesaggi francesi .

Sabato 24 Agosto sempre per un Estate di sport torna all’Olimpic Park di Sansicario l’ormai classico di stagione “Torneo di Tennis” per adulti… Olympic Park inoltre per questa stagione estiva ha organizzato per i più giovan tornei di tennis per ragazzi dai 9 ai 15 anni, ogni sabato.

Per informazioni contattare: 0122 811600 - 389 1738965



Per l’ Arte prosegue fino al 31 Agosto “ESPOSTA. ARTE AD ALTA QUOTA” è la rassegna d’arte estiva organizzata nella sede “di montagna” di Galleria Umberto Benappi a Sansicario Alto (TO) con “Between Flesh and Reflection “ Allyson Keehan - Vera Ryklova - Domnick Sorace

a cura di Valeria Ceregini Dal 14.08 - 31.08. 2025

@valeriaceregini @allysonkeehan @vera.ryklova @domnicksorace

SansiVillage Summer 2025 è già un successo di tanti eventi che hanno scandito questa estate dichiara Marco Fedele Event Manager coordinatore del progetto per “ Nonsoloneve “ il programma di SME! – Spettacoli di Mezza Estate…in Vetta curato dall’Associazione Culturale Onda Larsen su è concluso con un grande successo di pubblico sia per il teatro che per il cinema rassegna che ha visto aumentare da Giugno ad Agosto costantemente il numero degli spettatori fino ad arrivare a quasi sold out per alcuni spettacoli . Tutto esaurito per una Montagna di Cioccolato tra i laboratori dei piccoli pasticcioni e la presentazione del libro di Clara e Gigi Padovani "La grammatica del cioccolato e del cacao" (Gribaudo) seguito dalla degustazione tapas al cioccolato e cocktail pairing a cura di Blues Art Cocktail Bar .

Grande afflusso di turisti che hanno premiato un concetto innovativo di vacanza estiva che unisce proposte artistiche, culturali, musicali e enogastronomiche, creando un’offerta integrata per tutti. La montagna si è trasformata in un palcoscenico naturale per attività avvincenti come trekking, mountain bike, gite a cavallo e molto altro, mentre il benessere sarà al centro delle nostre proposte con corsi di yoga e meditazione immersi nella natura oltre un’ottima offerta enogastronomica tra ristoranti, enoteche, cocktail bar .

IL programma completo a partire da oggi:

GIOVEDI 21 AGOSTO

TOradio - Ore 10.00-12.00 Podcast Live “Stiamo Freschi” condotto da Marco Fedele “SansiNews” sport, eventi ,cultura, enogastronomia e musica .

MUSICA : Ore 18.30 : APRÈS-SUN DeeJay Set a cura di TOradio



VENERDI 22 AGOSTO

TOradio - Ore 10.00-12.00 Podcast Live “Stiamo Freschi” condotto da Marco Fedele “SansiNews” sport, eventi ,cultura,enogastronomia e musica .

MUSICA : Ore 18.30 : APRÈS-SUN DeeJay Set a cura di TOradio



SABATO 23 AGOSTO

SPORT: TORNEO di TENNIS per adulti - Info Scuola sci Action 0122 811600 - Olympic Park 389 1738965

BABY VUELTA

Ore 11.00 Baby Bike Gimkana e Giochi in Bicicletta ( Bicicletta propria) dai 5 ai 12 anni Presso Prato Sansicario Alto

info : in collaborazione con Couloir - Outdoor shop iscrizione gratuita . Nonsoloneve 349 4179852

APERIVUELTA

Aperitivo diffuso tra Tapas,Sangria,Cocktail e Drink Analcolici

MUSICA : Ore 18.00 : APRÈS-SUN DeeJay Set Blues ART Cocktail Bar a cura di TOradio - Salutando La Vuelta “Tapas&Sangria”

DOMENICA 24 AGOSTO

TOradio Ore 10.00-12.00 OLIMPIC PARK Podcast Live “Stiamo Freschi” condotto da Marco Fedele

SPORT : TORNEO di TENNIS per adulti - Info Scuola sci Action 0122 811600 - Olympic Park 389 1738965

GAME : Ore 16.00 Caccia al Tesoro per Grandi e Piccini Info e Pren. “Sansi Summer Village” - Nonsoloneve 349-4179852

Info e prenotazioni Sansi Summer Village” ( Nonsoloneve 349-4179852 ( Marco)

SansiSummer Village 2025 è un invito a scoprire la natura, vivere esperienze uniche e rigenerarsi nel cuore delle Alpi Cozie. Non lasciatevi sfuggire quest’occasione: la montagna vi aspetta!