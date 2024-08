Prendono a calci una donna per rubarle la borsetta: in manette due persone al Valentino

I poliziotti hanno arrestato una coppia di cittadini italiani, un ragazzo ventisettenne e una donna trentaduenne, con l'accusa di rapina aggravata in concorso.

Sono le prime ore dell’alba quando una volante si reca in viale Virgilio a seguito di una segnalazione ricevuta dalla centrale operativa per una rapina ad opera di tre soggetti.

L'aggressione

Giunti sul posto i poliziotti prendono contatti con una donna che racconta di essere stata aggredita improvvisamente in corso Dante, qualche minuto prima, da due uomini e una ragazza. Con l'obiettivo di strapparle la borsa, i malviventi l'hanno colpita con diversi calci, facendola cadere a terra. Il gruppo, disturbato dalle urla di un residente in zona, è riuscito a sottrarle solo il telefono cellulare per poi fuggire.

L'aiuto dell'agente fuori servizio

A coadiuvare nelle ricerche gli agenti intervenuti un poliziotto libero dal servizio che, avendo sentito le urla della signora, era sceso in strada. L'agente aveva intercettato i fuggitivi in viale Virgilio all’interno del Parco del Valentino, segnalandoli ai colleghi sopraggiunti.

Grazie anche al suo aiuto, gli agenti della Volante hanno fermato la coppia, traendo il 27 enne e la 32enne in arresto per rapina aggravata in concorso.