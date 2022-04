L'urlo della sinistra radicale contro Draghi: "No al governo della guerra e del carovita"

"No al governo della guerra e del carovita": è questo l'urlo della sinistra radicale levatosi oggi pomeriggio da piazza Castello, sede di una manifestazione contro la visita del presidente del consiglio Mario Draghi, in città per firmare il "patto" da 3 miliardi per Torino.

"Ulteriore taglio dei servizi essenziali"

La contestazione riguarda sia le misure locali che nazionali: "Lo sbandierato risanamento dei conti realizzato con questo patto - attacca Markol Malocaj del Fronte della Gioventù Comunista - ha dei vincoli che porteranno a un'ulteriore limitazione dei servizi essenziali: a pagarne le spese, come sempre, saranno le classi lavoratrici. Dallo scoppio della pandemia, inoltre, il Governo ha solo avvantaggiato Confindustria, scegliendo di investire in armi piuttosto che affrontare la crisi economica e il caro vita, reprimendo ogni forma di lotta sociale; il miglioramento si può ottenere solo cambiando radicalmente il sistema".

"Servono risorse per scuola, trasporti e sanità"

Sulla stessa lunghezza d'onda è anche Cosimo Scarinzi della Cub: "Le risorse del Patto per Torino andranno sempre ai solito noti e alle imprese portando avanti un modello che esclude i ceti popolari, i poveri e i precari. Ci troviamo di fronte a un Governo che, a fronte di una crisi sociale ed economica aggravata dalla pandemia e dalla guerra, fa quello che vuole senza un reale confronto. Noi portiamo avanti la nostra opposizione sociale, come forze politiche e sindacali, dicendo no al carovita, alla speculazione edilizia e all'aumento delle spese militari chiedendo risorse per sanità, trasporti e scuola". "Dimenticati i lavoratori interinali e i disoccupati"

In piazza anche rappresentanti degli studenti, dei lavoratori precari e degli sfrattati: "I lavoratori della sanità pubblica assunti con contratto interinale da Gi Group - ha sottolineato Lorenzo Montanari di Usb - sono stati lasciati a casa con 3 giorni di preavviso, si calcola che in Piemonte siano in oltre 3mila in questa situazione, gli eroi usa e getta della pandemia. A loro si aggiungono gli inquilini sotto sfratto nonostante la casa popolare assegnata con contratto di Locare, e i 'teleriscaldati' delle Vallette con bollette impossibili da pagare. Il patto salva comuni, infine, ha dei vincoli che ricadranno soprattutto sulle famiglie come la riforma dell'Irpef, senza considerare l'azione scellerata dei sindacati confederali, che oltre ad opporsi al salario minimo hanno firmato per lo sblocco degli sfratti".

In piazza anche la rabbia dei taxisti: "No al ddl concorrenza"

Una delle categorie in stato di agitazione è quella dei tassisti, che già ieri avevano manifestato 'occupando' la tangenziale di Torino: "Il ddl concorrenza - ha commentato Daniele Cerabona di Usb - sta svendendo un servizio pubblico essenziale come il nostro, fondato su tariffe amministrate e gestite dal comune, alle multinazionali basate sul profitto: è una condizione che non possiamo accettare, se finissimo nelle mani delle piattaforme tecnologiche non riusciremmo più a fornire continuità e un'adeguata qualità".