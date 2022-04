Città metropolitana riconosce e sostiene le esigenze della Zona omogenea 7 Ciriacese-Valli di Lanzo

Proseguono gli incontri di "Comuni in linea" appuntamento settimanale che il vicesindaco della Città metropolitana di Torino con delega alle opere pubbliche Jacopo Suppo dedica ai sindaci per affrontare argomenti di viabilità, con un confronto puntuale per ascoltare richieste e segnalazioni su criticità da risolvere, strade da migliorare e rendere più sicure e agevoli da percorrere.

Lunedi 4 aprile affiancato da dirigenti e tecnici della viabilità dell’Ente, il Vicesindaco ha incontrato Loredana DeVietti, sindaca di Ciriè, e Gianluca Togliatti, sindaco di Pessinetto, che si sono presentati nella loro veste di portavoce e viceportavoce della Zona omogenea 7 Ciriacese-Valli di Lanzo, presentando un dossier in cui sono state raccolte tutte le esigenze in materia di viabilità dei Comuni che fanno parte della loro porzione di territorio. Da Cirié a San Carlo Canavese a Monastero di Lanzo, e poi proseguendo con Nole, Lanzo, Varisella, Fiano, Germagnano, Villanova canavese, Val della Torre, Mezzenile, San Francesco al Campo, Chialamberto, Lombardore.

“Abbiamo pensato di raccogliere in un unico quadro le criticità che vanno a incidere sulla viabilità complessiva della nostra Zoma omogenea” hanno spiegato Devietti e Togliatti. “E i Comuni hanno risposto positivamente a questo lavoro di concertazione”.

Il vicesindaco Suppo ha ricordato che la Val di Lanzo è stata proposta come area su cui intervenire al Ministero delle infrastrutture nell’ambito della Strategia nazionale aree interne - miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, per un importo complessivo di 3 milioni.