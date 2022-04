Bramardi arriva a Torino nella capitale del Cioccolato

Nei pressi di Piazza Carignano, proprio dietro Piazza Castello e vicino del celeberrimo Museo Egizio è attiva la nuova sede torinese della Bramardi, in Via Cesare Battisti 5.

Nel negozio, che si affaccia su una delle Piazze più caratteristiche di Torino, si possono trovare tutte le specialità Bramardi: dai cuneesi ai gianduiotti e tartufi, ai biscotti e dolci artigianali.

Per Pasqua presso il nuovo punto vendita saranno disponibili le uova di Pasqua artigianali, dipinte e decorate interamente a mano! Si potrà acquistare anche la Colomba artigianale, con lievito madre e cotta in forno a legna: una delizia che non potrà mancare sulle vostre tavole il giorno di Pasqua.

Gustare un caffè nel dehor esterno è certamente un’esperienza unica: ci si trova immersi nella bellezza della Piazza e proprio di fronte al magnifico Palazzo Carignano.

Come da tradizione dei locali Bramardi, un dolce cuneese artigianale è omaggiato con ogni bevanda calda, per far provare al cliente la qualità dei nostri cioccolatini.

Il punto vendita sarà aperto dal martedì alla domenica delle 9 alle 19:30.

Vi aspettiamo a Torino per una dolce merenda, una colazione golosa e per assaporare tutta la gamma dei nostri prodotti artigianali a base di cioccolato e non solo!