Ivrea, cerca di impiccarsi in carcere: la polizia penitenziaria salva un detenuto

Lo hanno salvato impedendo che si togliesse la vita. E che la drammatica conta dei suicidi in carcere, in Italia, aumentasse di una cifra. E' successo ieri nella casa circondariale di Ivrea. Erano circa le 13.40 circa, quando al primo piano un uomo di origini italiane ha cercato di impiccarsi con un lenzuolo nel bagno della sua stanza. Sul posto sono però intervenuti gli agenti di Polizia Penitenziaria che hanno salvato la vita al carcerato.



L'uomo è stato curato prima in infermeria e poi al pronto soccorso. “Davvero straordinario e professionale l’intervento dell’esiguo personale presente in servizio - commenta Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp - che ha salvato una vita umana e che svolge sott’organico enormi sacrifici quotidiani sottoposto ad uno stress psicofisico mai registrato prima d’ora. Tra l’altro, il DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ) ancora oggi non ha nominato un comandante di reparto titolare nonostante la massiccia presenza di dirigenti di Polizia Penitenziaria.