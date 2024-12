San Salvario, aggredisce a pugni e calci i carabinieri durante un controllo in via Berthollet: arrestato

Nella giornata di ieri, 14 dicembre, nel primo pomeriggio, i carabinieri hanno arrestato un 19enne di origini tunisine in via Berthollet, all'angolo con via Saluzzo, nel quartiere San Salvario. L'intervento è stato realizzato nel corso del servizio “Strade sicure”: l'accusa, nei confronti del giovane, è di resistenza a pubblico ufficiale.