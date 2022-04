Torna "Montagna in Scena in Italia" con la summer edition 2022

Montagna in Scena è il festival di film di montagna più seguito in Europa. Le due tournée annuali, in primavera e in autunno, toccano 150 città in tutta Europa con una media di 70.000 spettatori. I film, tutti inediti, esplorano tutti gli aspetti della montagna e dell'outdoor: imprese mitiche ma anche storie di vita commoventi. Una selezione dei migliori film e documentari del mondo outdoor.