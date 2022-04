Torna Giocateatro, il festival di Teatro per le nuove generazioni

La XXVI° edizione di Giocateatro Torino - Festival di Teatro per le Nuove Generazioni, organizzata dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, con la direzione artistica di Emiliano Bronzino, si terrà dall’8 al 14 aprile 2022 nella Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino.

La kermesse si apre, nel fine settimana, con le due nuove produzioni della Fondazione TRG Onlus: venerdì 8 aprile alle ore 19 (repliche sabato 9 ore 20.45, domenica 10 ore 16.30, martedì 12 ore 21) va in scena Dante fra le fiamme e le stelle, coprodotto con Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, di e con Matthias Martelli, regia di Emiliano Bronzino e la consulenza storica di Alessandro Barbero.

Nella sala piccola sabato 9 aprile alle ore 17.30 (con replica domenica 10 ore 17.30 e mercoledì 13 aprile ore 9 e ore 12.30) Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci per la prima volta si misurano con un pubblico di piccolissimi in Quadrotto, Tondino e la luna, coadiuvati dalle musiche originali di Diego Mingolla.



Da martedì 12 a giovedì 14 aprile salgono sui 3 diversi palcoscenici della Casa del Teatro quattordici spettacoli tra le più interessanti novità del panorama nazionale del teatro ragazzi e, inoltre, martedì 12 aprile alle 19 viene presentato il libro Una casa per le nuove generazioni. Il Teatro dei Ragazzi di Torino, a cura di Paolo Morelli per Silvana Editoriale, con i contributi di molti giornalisti che raccontano la storia quarantennale del teatro ragazzi torinese fino a oggi.