"Verso un'agricoltura fantasma?": l'incontro degli agricoltori CIA davanti al Municipio

“Verso un’agricoltura fantasma?” è il titolo dell’incontro con cittadini e istituzioni organizzato da CIA - Agricoltori Italiani Piemonte per domani, domenica 10 aprile.

L’evento si svolgerà in piazza Palazzo di Città alle ore 11 e porrà al centro le difficoltà cui sta andando incontro l’intero settore agricolo in questo nuovo momento di crisi. “Abbiamo necessità di stilare le difficoltà che le economie di mercato stanno creando" spiega il direttore di CIA Luigi Andreis.

Dalla scarsità delle materie prime all’aumento del costo dell’enegeria, ma anche il mercato globale poco sostenibile, delineano una situazione in cui i prodotti sicuri, gli animali e la forza lavoro rischiano di sparire.

“L’aumento di fattori produttivi stanno incidendo sulle aziende agricole e comportano decisione drastiche da parte delle imprese su come continuare le attività. Ad esempio, chi coltiva gli ortaggi nelle serre, quest’anno non li ha piantati perché il gasolio per scaldare è troppo costoso. Avremo una produzione minore

questo è certo, perciò abbiamo organizzato questo momento con le istituzioni e i cittadini per mostrare la situazione che è grave e avrà delle ripercussioni sui prezzi”. conclude Andreis