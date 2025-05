La Festa dei Soci di Banca Territori del Monviso: un’esperienza di comunità tra cultura, arte e spettacolo [VIDEO]

Domenica 25 maggio a Carmagnola, in occasione dell’annuale Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, Banca Territori del Monviso celebra i suoi valori fondanti con una festa per il territorio, tra cultura, arte, musica e valorizzazione del commercio locale.

BTM ha scelto di arricchire l’esperienza dell’Assemblea 2025 con una serie di visite guidate gratuite alla scoperta del patrimonio artistico e architettonico della città di Carmagnola.

Le guide turistiche abilitate accompagneranno i partecipanti in un itinerario affascinante: dal Castello alla Chiesa di San Filippo, dalla Collegiata alla Casa Cavassa, fino a Piazza Sant’Agostino. Le visite partiranno dall’Infopoint in Piazza Sant’Agostino ogni mezz’ora, dalle 14:30 alle 18:00.

Per tutta la giornata, i musei cittadini saranno aperti e animati da eventi diffusi, rendendo Carmagnola un palcoscenico vivente di storia e cultura. Un’occasione per scoprire o riscoprire le bellezze del territorio e sentirsi parte attiva di una comunità viva e partecipe.

In collaborazione con Ascom Carmagnola e i commercianti locali, prende vita l’iniziativa “Vetrina BTM 25+3”, in cui le vetrine dei negozi diventano gallerie d’arte a cielo aperto.

Un’opera d’arte simbolica del passato e del futuro di BTM, creata per l’occasione da Marzia Boaglio, sarà svelata ufficialmente alle ore 16:00 sul palco di Piazza Sant’Agostino.

L’artista, ideatrice del Meta-Futurismo, ha donato una parte dell’opera ai commercianti carmagnolesi, che l’hanno reinterpretata nei loro allestimenti, rendendo omaggio alla storia di BTM e al legame con la città. “La mia arte non ha confini – racconta Boaglio – immaginate una parete dipinta, un arredo intarsiato in legno o in marmo, ogni superficie può raccontare un momento speciale della vostra vita. È questo il senso profondo del mio lavoro: trasformare le emozioni in oggetti che comunicano emozioni.”

Nel suo atelier torinese, Marzia unisce design e racconto personale, creando opere che coniugano estetica moderna e artigianato tradizionale. Con il sapiente uso dei colori, i contrasti di luci e ombre e la sua filosofia dello Story Art Design, l’artista incarna una nuova corrente in cui il passato si fonde con eleganza al futuro.

In occasione dei 25+3 anni di BTM, Marzia Boaglio, Socia della banca, è stata scelta per realizzare un’opera simbolica che racconta, attraverso il linguaggio dell’arte, il cammino compiuto e lo sguardo verso il futuro. Banca Territori del Monviso ha affidato proprio a una sua Socia questo incarico così significativo, riconoscendo nella sua visione creativa un riflesso autentico dei valori cooperativi e del legame con il territorio. L’opera sarà svelata durante la Festa dei Soci e troverà poi posto nella sede direzionale di Carmagnola, come segno duraturo d’identità e appartenenza.