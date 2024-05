In vacanza in treno: dal 9 giugno si viaggia da Torino Porta Nuova verso Rimini

In vacanza in treno. Da Torino Porta Nuova si viaggia anche verso Rimini e la riviera romagnola, in collaborazione con Trenitalia TPER. Dal 9 giugno e fino all’8 settembre, ogni sabato e domenica 4 treni Rock saranno in viaggio tra il Piemonte e le spiagge di Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

Gli orari

Il primo treno parte da Torino Porta Nuova alle 6.20 e il secondo alle 6.50, con fermate ad Asti rispettivamente alle 6:59 e 7:36 e ad Alessandria alle 7:18 e 7:54.



Entrambi i treni fermeranno anche a Bologna per consentire un collegamento con l’alta velocità e sarà possibile arrivare prima dell’ora di pranzo in Romagna, per poi raggiungere Pesaro e Ancona con il secondo treno del mattino. Rientri programmati in partenza da Pesaro alle 14:11 e alle 16:05 con arrivo a Torino per l’ora di cena.

I treni per la Liguria

Confermati anche per questa estate i Ponente Line, 18 collegamenti in più che ogni fine settimana e nei giorni festivi si aggiungono alla normale programmazione, consentono ai viaggiatori piemontesi di arrivare in tutta comodità le spiagge liguri.

Con i loro 23mila posti aggiuntivi, infatti, i treni Ponente line si muovono tra Torino e le stazioni di Savona, Albenga e Imperia e permettono di raggiungere alcune spiagge bandiera blu, come Spotorno, Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano. Il servizio resterà attivo per tutta l’estate fino all’8 settembre.