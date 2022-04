Per due giorni Moncalieri diventa capitale regionale del cicloturismo

In questo fine settimana Moncalieri diventa la capitale regionale delle due ruote. Presso l'area fiera del parco delle Vallere, in corso Trieste, è in svolgimento fino alle 19 di domani, domenica 10 aprile, la prima edizione di Bike Experience, la fiera del cicloturismo.

L'evento ha l’obiettivo di far conoscere e promuovere la pratica del cicloturismo in Piemonte e propone accanto all’esposizione un ricco programma di workshop, talk, dimostrazioni e incontri con celebri personaggi del mondo delle due ruote.

Il consigliere regionale Davide Nicco è stato delegato dal presidente Cirio a rappresentare la Regione: "Siamo orgogliosi che un’area naturalistica di grande pregio come il Parco delle Vallere ospiti la prima edizione di una manifestazione dedicata al mondo del cicloturismo in Piemonte. E' l’occasione per illustrare ai tanti appassionati e sportivi i progetti che la Regione sta ponendo in essere per promuovere il turismo su due ruote, sempre più diffuso ma anche sempre più necessario in una nuova coscienza green, nel rispetto per l’ambiente e nell’uso consapevole delle risorse".

Alle Vallere questa mattina, assieme a Nicco, erano presenti, rigorosamente sopra una due ruote, il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna, l'assessore Beppe Messina e il consigliere metropolitano Silvano Costantino. A Bike Esperience è possibile provare la pista di mountain bike (con ingresso gratuito) per i bambini, con percorsi per adulti dedicati a famiglie o esperti. E poi il villaggio expo, workshop di meccanica e organizzazione cicloviaggi, arena e sala convegni, talks di presentazione delle aziende, con possibilità di testare e-bikes e aperitivo del cicloturista.