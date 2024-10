Terribile incidente sugli sci per la torinese Matilde Lorenzi: è in gravissime condizioni

Terribile incidente, questa mattina, per la ventenne torinese Matilde Lorenzi, grande promessa dello sci alpino. L'atleta, tesserata per il Centro Sportivo Esercito e componente della squadra junior femminile, è rimasta vittima di una caduta nel corso di un allenamento che il team stava effettuando sulla pista Gravald G1 in Val Senales, in Alto Adige.

Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale di Bolzano, dove sono in corso accertamenti diagnostici. Le sue condizioni risulterebbero però molto gravi. Matilde Lorenzi, originaria di Villarbasse, si è messa in luce nella passata stagione vincendo il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino, e sempre l’anno scorso si è classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Vanta un undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023 come migliore piazzamento in Coppa Europa.